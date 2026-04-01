Convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
A equipe busca o hexacampeonato sob o comando de Carlo Ancelotti
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada em 18 de maio. O técnico italiano Carlo Ancelotti vai chamar 26 atletas, que também serão utilizados nos amistosos contra Panamá e Egito. Os respectivos jogos serão os últimos antes do início do Mundial, em julho.
No momento, a expectativa é de que 90% da lista esteja definida. A atual comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvidas para a competição, principalmente no lado ofensivo.
Os atacantes Neymar, do Santos, e Endrick, do Lyon, entram nesse rol. Outra questão é a quantidade em cada posição. Contra França e Croácia, por exemplo, o Brasil entrou em campo com quatro atacantes como titulares, o que pode indicar menos convocados no meio-campo.
Assim, o Diário do Nordeste indica uma possível convocação final para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. É fato que o desempenho individual dos selecionáveis nesse intervalo de um mês e tem impacto. Além disso, a Seleção pode sofrer novas baixas por lesão, como ocorreu com Rodrygo, do Real Madrid. O confronto com o Panamá será em 31 de maio, no Maracanã, enquanto o duelo com o Egito é em 6 de junho, nos EUA.
O Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.
Possível convocação do Brasil para a Copa do Mundo
Goleiros (3)
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahce)
- Bento (Al-Nassr)
Lateral direito (2)
- Wesley (Roma)
- Danilo (Flamengo)
Zagueiros (5)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Ibañez (Al-Ahli)
Lateral esquerdo (2)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
Meio-campistas (5)
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Andrey (Chelsea)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
Atacantes (9)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Estevão (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Raphinha (Barcelona)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- João Pedro (Chelsea)
- Igor Thiago (Brentford)
- Endrick (Lyon)
Veja também