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Convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

A equipe busca o hexacampeonato sob o comando de Carlo Ancelotti

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:25)
Alexandre Mota
Legenda: O atacante Vinícius Júnior é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira
Foto: Michael Owens / AFP

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada em 18 de maio. O técnico italiano Carlo Ancelotti vai chamar 26 atletas, que também serão utilizados nos amistosos contra Panamá e Egito. Os respectivos jogos serão os últimos antes do início do Mundial, em julho.

No momento, a expectativa é de que 90% da lista esteja definida. A atual comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvidas para a competição, principalmente no lado ofensivo.

Os atacantes Neymar, do Santos, e Endrick, do Lyon, entram nesse rol. Outra questão é a quantidade em cada posição. Contra França e Croácia, por exemplo, o Brasil entrou em campo com quatro atacantes como titulares, o que pode indicar menos convocados no meio-campo.

Endrick em ação pelo Brasil
Legenda: O atacante Endrick participou dos jogos do Brasil na última convocação
Foto: Julio Aguilar / AFP

Assim, o Diário do Nordeste indica uma possível convocação final para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. É fato que o desempenho individual dos selecionáveis nesse intervalo de um mês e tem impacto. Além disso, a Seleção pode sofrer novas baixas por lesão, como ocorreu com Rodrygo, do Real Madrid. O confronto com o Panamá será em 31 de maio, no Maracanã, enquanto o duelo com o Egito é em 6 de junho, nos EUA.

Brasil está no Grupo C junto de HaitiEscócia Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

Possível convocação do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros (3)

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahce)
  • Bento (Al-Nassr)

Lateral direito (2)

  • Wesley (Roma)
  • Danilo (Flamengo)

Zagueiros (5)

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Ibañez (Al-Ahli)

Lateral esquerdo (2)

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)

Meio-campistas (5)

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Andrey (Chelsea)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)

Atacantes (9)

  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Estevão (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Endrick (Lyon)

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Alexandre Mota

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