Convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada em 18 de maio. O técnico italiano Carlo Ancelotti vai chamar 26 atletas, que também serão utilizados nos amistosos contra Panamá e Egito. Os respectivos jogos serão os últimos antes do início do Mundial, em julho.

No momento, a expectativa é de que 90% da lista esteja definida. A atual comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvidas para a competição, principalmente no lado ofensivo.

Os atacantes Neymar, do Santos, e Endrick, do Lyon, entram nesse rol. Outra questão é a quantidade em cada posição. Contra França e Croácia, por exemplo, o Brasil entrou em campo com quatro atacantes como titulares, o que pode indicar menos convocados no meio-campo.

Legenda: O atacante Endrick participou dos jogos do Brasil na última convocação Foto: Julio Aguilar / AFP

Assim, o Diário do Nordeste indica uma possível convocação final para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. É fato que o desempenho individual dos selecionáveis nesse intervalo de um mês e tem impacto. Além disso, a Seleção pode sofrer novas baixas por lesão, como ocorreu com Rodrygo, do Real Madrid. O confronto com o Panamá será em 31 de maio, no Maracanã, enquanto o duelo com o Egito é em 6 de junho, nos EUA.

O Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

Possível convocação do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros (3)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Bento (Al-Nassr)

Lateral direito (2)

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Zagueiros (5)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Ibañez (Al-Ahli)

Lateral esquerdo (2)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Meio-campistas (5)

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Andrey (Chelsea)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Atacantes (9)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Estevão (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Raphinha (Barcelona)

Matheus Cunha (Manchester United)

João Pedro (Chelsea)

Igor Thiago (Brentford)

Endrick (Lyon)