Bolívia vence Suriname e fica um jogo da vaga na Copa do Mundo

A Bolívia venceu o Suriname por 2x1 na noite desta quinta-feira, em Monterrey, no México, em jogo único pela repescagem mundial para a Copa do Mundo 2026. Os gols da 'La Verde' foram marcados por Paniagua e Miguelito, com Van Gelderen marcando para o Suriname.

Com a vitória de virada, a Bolívia fará o jogo decisivo contra o Iraque, no dia 31, também em Monterrey, à meia noite. Quem passar estará na Copa do Mundo.

A La Verde tenta voltar a uma Copa após 32 anos. A última que disputou foi em 1994.