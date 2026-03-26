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Bolívia vence Suriname e fica um jogo da vaga na Copa do Mundo

Sul-Americanos venceram jogo eliminatório no México e enfrentam o Iraque dia 31 por vaga na Copa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:22)
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Legenda: A Bolívia venceu de virada e sonha com vaga na Copa
Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A Bolívia venceu o Suriname por 2x1 na noite desta quinta-feira, em Monterrey, no México, em jogo único pela repescagem mundial para a Copa do Mundo 2026. Os gols da 'La Verde' foram marcados por Paniagua e Miguelito, com Van Gelderen marcando para o  Suriname.

Com a vitória de virada, a Bolívia fará o jogo decisivo contra o Iraque, no dia 31, também em Monterrey, à meia noite. Quem passar estará na Copa do Mundo.

A La Verde tenta voltar a uma Copa após 32 anos. A última que disputou foi em 1994.

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