Data Fifa de 26 a 31 define todos participantes da Copa do Mundo 2026; veja jogos e análise

As duas próximas Datas Fifa, de 26 a 31 de março, reservam jogos espetaculares, que definirão todos os participantes da Copa do Mundo 2026. Serão jogos da repescagem mundial e europeia, garantindo muita emoção para quem ama o futebol de seleções e Copa do Mundo.

São 16 seleções europeias buscando as últimas quatro vagas do continente. A Itália é a principal atração desta fase e tenta voltar a uma Copa do Mundo após duas ausente. Alem da tetracampeã do mundo, outras seleções europeias merecem menção por vaga na Copa, como Turquia, Polônia, Ucrania, Suécia e Tchéquia.

Já na repescagem mundial, são 6 seleções em busca de duas vagas. Muitas delas buscam jogar sua 1ª Copa,. como Suriname, Nova Caledônia e Congo. A Bolívia tenta voltar a uma Copa do Mundo após 32 anos.

Além dos jogos que valem vaga na Copa, terão amistosos importantes para seleções já classificadas. O Brasil faz dois amistosos com equipes europeias - Croácia e França- e outras seleções fortes se testarão antes da Copa, como Holanda, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Portugal.

26 de março

Repescagem Mundial

19h: Bolívia x Suriname

Primeiro jogo da repescagem mundial, com as equipes se enfrentando em Monterrey, no México. As seleções são equivalentes e não há favorito. Quem passar enfrenta o Iraque por vaga na Copa do Mundo.

Legenda: A Bolívia quer voltar a Copa do Mundo após 32 anos Foto: Divulgação / FIFA

Repescagem europeia

14h00: Turquia x Romênia

16h45: País de Gales x Bósnia e Herzegovina

16h45: Itália x Irlanda do Norte

16h45: Polônia x Albânia

16h45: Ucrânia x Suécia

16h45: Eslováquia x Kosovo

16h45: Tchéquia x República da Irlanda

Confrontos em jogos únicos, com o mandante estando à esquerda. A Itália é favorita no jogo com a Irlanda do Norte, mas terá que furar uma retranca e superar o nervosismo. Os demais confrontos são muito equilibrados, com leve favoritismo para Turquia, Eslováquia e Tchéquia. Quem 'sobreviver' fica a um jogo da Copa do Mundo.

Legenda: A Polônia de Robert Lewandowski busca uma vaga na Copa do Mundo pela repescagem europeia Foto: Petras Malukas / AFP

Principais Amistosos de seleções

17h00: Brasil x França

20h30: Colômbia x Croácia

Dois amistosos muito interessantes. O Brasil faz o confronto mais pesado do ciclo de Copa do Mundo contra a favorita França. Será o grande teste antes da Copa do Mundo.

Dia 27 de março

Repescagem Mundial

00h: Nova Caledônia x Jamaica

Jogo interessante da repescagem mundial, com amplo favoritismo para a Jamaica. Os Reggae Boys tem um time forte fisicamente têm grande chance de avançar para enfrentar o favorito Congo.

Principais Amistosos de seleções

16h45: Holanda x Noruega

16h45: Inglaterra x Uruguai

17h00: Espanha x Sérvia

17h15: Marrocos x Equador

20h15: Argentina x Mauritânia

Aqui, os amistosos mais interessantes envolvem confrontos sul-americanos. E com o cancelamento da Finalíssima entre Espanha e Argentina, as duas seleções agendaram amistosos. A atual campeã do mundo, a Albiceleste segue com amistosos tranquilos, sem desafios mais complicados.

Dia 28 de março

Amistosos de seleções

22h00: México x Portugal

Dia 29 de março

Amistosos de seleções

16h00: Colômbia x França

Dia 30 de março

Amistosos de seleções

14h00: Espanha x Egito

15h45: Alemanha x Gana

Dia 31 de março

Repescagem Mundial

18h00: RD Congo x vencedor Nova Caledônia e Jamaica

00h00: Iraque x vencedor de Bolívia ou Suriname

Aqui vale vaga na Copa do Mundo! Congo é uma seleção muito forte, tendo eliminado Camarões e Nigéria nas eliminatórias africanas, e tem o favoritismo. O Iraque terá mais dificuldade, principalmente se enfrentar a Bolívia.

Legenda: O Iraque busca uma vaga na Copa do Mundo pela repescagem mundial Foto: Divulgação / FIFA

Repescagem europeia

16h45: Itália ou Irlanda do Norte x País de Gales ou Bósnia

16h45: Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia

16h45: Turquia ou Romênia x Eslováquia ou Kosovo

16h45: Dinamarca ou Macedônia do Norte x Tchéquia ou Irlanda

Vale vaga na Copa! Serão definidas as últimas quatro seleções europeias. Expectativa de quatro grande jogos.

Amistosos internacionais

15h45: Holanda x Equador

15h45: Inglaterra x Japão

16h00: Marrocos x Paraguai

16h30: Argélia x Uruguai

20h00: EUA x Portugal

21h00: Brasil x Croácia

22h00: México x Bélgica