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Copa do Mundo de 2026: seis jogos vão definir as últimas vagas do Mundial; confira

As equipes estão envolvidas nas Repescagens Europeia e Mundial

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: Bolívia, Itália e Jamaica lutam vagas na Copa do Mundo de 2026
Foto: Alberto Pizzoli, Ulises Ruiz e Julio Cesar Aguilar / AFP

A Copa do Mundo de 2026 conhece oficialmente todas as seleções participantes na próxima terça-feira (31). A competição da Fifa tem, neste momento, apenas seis vagas em aberto, que serão preenchidas com conclusões das Repescagens Europeia e Mundial. E seis jogos definem o futuro.

As decisões, em jogo único, com pênaltis em caso de empate, foram definidas após os confrontos desta segunda (30). Assim, 12 seleções possuem esperança de se classificar: RD Congo, Jamaica, Iraque, Bolívia, Bósnia, Itália, Suécia, Polônia, Kosovo, Turquia, República Tcheca e Dinamarca.

Confira abaixo os duelos e os grupos que cada seleção pode ir na Copa. Vale ressaltar que o Mundial é disputado com três sedes (EUA, México e Canadá) entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Decisões da repescagem para Copa do Mundo de 2026

GRUPO A 

O Grupo A já tem Coreia do Sul, México e África do Sul
Legenda: O Grupo A já tem Coreia do Sul, México e África do Sul
Foto: reprodução / ge

  • 31.03 (terça) - República Tcheca x Dinamarca | Stadion Letná, às 15h45

GRUPO B

O Grupo B já tem Canadá, Catar e Suíça
Legenda: O Grupo B já tem Canadá, Catar e Suíça
Foto: reprodução / ge

  • 31.03 (terça) - Bósnia x Itália | Bilino Polje, às 15h45

GRUPO D

Grupo D já tem Austrália, EUA e Paraguai
Legenda: O Grupo D já tem Austrália, EUA e Paraguai
Foto: reprodução / ge

  • 31.03 (terça) - Kosovo x Turquia | Fadil Vokrri, às 15h45

GRUPO F

O Grupo F já tem Holanda, Japão e Tunísia
Legenda: O Grupo F já tem Holanda, Japão e Tunísia
Foto: reprodução / ge

  • 31.03 (terça) - Suécia x Polônia | Strawberry Arena, às 15h45

GRUPO I

O Grupo I já tem França, Noruega e Senegal
Legenda: O Grupo I já tem França, Noruega e Senegal
Foto: reprodução / ge

  • 01.04 (quarta) - Iraque x Bolívia | El Gigante de Acero, às 00h

GRUPO K

O Grupo K já tem Colômbia, Portugal e Uzbequistão
Legenda: O Grupo K já tem Colômbia, Portugal e Uzbequistão
Foto: reprodução / ge

  • 01.04 (quarta) - RD Congo x Jamaica | Akron, às 18h
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