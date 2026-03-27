Copa do Mundo de 2026: seis jogos vão definir as últimas vagas do Mundial; confira

A Copa do Mundo de 2026 conhece oficialmente todas as seleções participantes na próxima terça-feira (31). A competição da Fifa tem, neste momento, apenas seis vagas em aberto, que serão preenchidas com conclusões das Repescagens Europeia e Mundial. E seis jogos definem o futuro.

As decisões, em jogo único, com pênaltis em caso de empate, foram definidas após os confrontos desta segunda (30). Assim, 12 seleções possuem esperança de se classificar: RD Congo, Jamaica, Iraque, Bolívia, Bósnia, Itália, Suécia, Polônia, Kosovo, Turquia, República Tcheca e Dinamarca.

Confira abaixo os duelos e os grupos que cada seleção pode ir na Copa. Vale ressaltar que o Mundial é disputado com três sedes (EUA, México e Canadá) entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Decisões da repescagem para Copa do Mundo de 2026

GRUPO A

Legenda: O Grupo A já tem Coreia do Sul, México e África do Sul Foto: reprodução / ge

31.03 (terça) - República Tcheca x Dinamarca | Stadion Letná, às 15h45

GRUPO B

Legenda: O Grupo B já tem Canadá, Catar e Suíça Foto: reprodução / ge

31.03 (terça) - Bósnia x Itália | Bilino Polje, às 15h45

GRUPO D

Legenda: O Grupo D já tem Austrália, EUA e Paraguai Foto: reprodução / ge

31.03 (terça) - Kosovo x Turquia | Fadil Vokrri, às 15h45

GRUPO F

Legenda: O Grupo F já tem Holanda, Japão e Tunísia Foto: reprodução / ge

31.03 (terça) - Suécia x Polônia | Strawberry Arena, às 15h45

GRUPO I

Legenda: O Grupo I já tem França, Noruega e Senegal Foto: reprodução / ge

01.04 (quarta) - Iraque x Bolívia | El Gigante de Acero, às 00h

GRUPO K

Legenda: O Grupo K já tem Colômbia, Portugal e Uzbequistão Foto: reprodução / ge