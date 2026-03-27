Copa do Mundo de 2026: seis jogos vão definir as últimas vagas do Mundial; confira
As equipes estão envolvidas nas Repescagens Europeia e Mundial
A Copa do Mundo de 2026 conhece oficialmente todas as seleções participantes na próxima terça-feira (31). A competição da Fifa tem, neste momento, apenas seis vagas em aberto, que serão preenchidas com conclusões das Repescagens Europeia e Mundial. E seis jogos definem o futuro.
As decisões, em jogo único, com pênaltis em caso de empate, foram definidas após os confrontos desta segunda (30). Assim, 12 seleções possuem esperança de se classificar: RD Congo, Jamaica, Iraque, Bolívia, Bósnia, Itália, Suécia, Polônia, Kosovo, Turquia, República Tcheca e Dinamarca.
Confira abaixo os duelos e os grupos que cada seleção pode ir na Copa. Vale ressaltar que o Mundial é disputado com três sedes (EUA, México e Canadá) entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
Decisões da repescagem para Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
- 31.03 (terça) - República Tcheca x Dinamarca | Stadion Letná, às 15h45
GRUPO B
- 31.03 (terça) - Bósnia x Itália | Bilino Polje, às 15h45
GRUPO D
- 31.03 (terça) - Kosovo x Turquia | Fadil Vokrri, às 15h45
GRUPO F
- 31.03 (terça) - Suécia x Polônia | Strawberry Arena, às 15h45
GRUPO I
- 01.04 (quarta) - Iraque x Bolívia | El Gigante de Acero, às 00h
GRUPO K
- 01.04 (quarta) - RD Congo x Jamaica | Akron, às 18h