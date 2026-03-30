Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (30)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, 30 de março de 2026
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (30)
Fifa Series 2026
- 3h15 – Chile x Nova Zelândia – DAZN
- 7h00 – Gabão x Trinidad e Tobago – DAZN
- 11h00 – Uzbequistão x Venezuela – DAZN
Amistoso Internacional
- 13h00 – Chipre x Moldávia – Sportv 3
- 15h45 – Alemanha x Gana – Sportv
Campeonato Alemão Feminino
- 13h00 – Hamburgo (F) x Bayer Leverkusen – DAZN
Copa do Nordeste
- 18h30 – Jacuipense x América-RN – Canal do Benja
Brasileirão Feminino
- 19h00 – Atlético-MG (F) x São Paulo (F) – Sportv
- 21h00 – Ferroviária (F) x Cruzeiro (F) – TV Brasil
- 21h30 – Palmeiras (F) x Flamengo (F) – Sportv
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