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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, 30 de março de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: O meia Wirtz é uma das principais estrelas da seleção da Alemanha
Foto: Thomas Kienzle / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (30)

Fifa Series 2026

  • 3h15 – Chile x Nova Zelândia – DAZN
  • 7h00 – Gabão x Trinidad e Tobago – DAZN
  • 11h00 – Uzbequistão x Venezuela – DAZN

Amistoso Internacional

  • 13h00 – Chipre x Moldávia – Sportv 3
  • 15h45 – Alemanha x Gana – Sportv

Campeonato Alemão Feminino

  • 13h00 – Hamburgo (F) x Bayer Leverkusen – DAZN

Copa do Nordeste

  • 18h30 – Jacuipense x América-RN – Canal do Benja

Brasileirão Feminino

  • 19h00 – Atlético-MG (F) x São Paulo (F) – Sportv
  • 21h00 – Ferroviária (F) x Cruzeiro (F) – TV Brasil
  • 21h30 – Palmeiras (F) x Flamengo (F) – Sportv
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