Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (30)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (30)

Fifa Series 2026

3h15 – Chile x Nova Zelândia – DAZN

7h00 – Gabão x Trinidad e Tobago – DAZN

11h00 – Uzbequistão x Venezuela – DAZN

Amistoso Internacional

13h00 – Chipre x Moldávia – Sportv 3

15h45 – Alemanha x Gana – Sportv

Campeonato Alemão Feminino

13h00 – Hamburgo (F) x Bayer Leverkusen – DAZN

Copa do Nordeste

18h30 – Jacuipense x América-RN – Canal do Benja

Brasileirão Feminino