Primeiro convocado: Ancelotti confirma Danilo na Copa

A lista final de convocados para a Copa do Mundo só será divulgada no dia 18 de maio, mas o técnico Carlo Ancelotti se antecipou e garantiu o nome de Danilo, lateral do Flamengo. A afirmativa foi realizada nesta segunda-feira (30), durante a entrevista coletiva pré-jogo contra a Croácia.

Perguntado sobre a preferência pelo defensor, que atualmente é reserva do clube carioca, o italiano pontuou e cravou o nome do atleta entre os seus convocados.

“Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo”

Sem poder contar com Wesley, cortado por lesão, o jogador é o favorito para assumir a vaga e atuar diante da Croácia, nesta terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. A bola rola às 21h (horário de Brasília) e marca o fim de mais uma Data Fifa.

Histórico na Seleção

Danilo estará na sua terceira Copa. Convocado por Tite, o jogador disputou os mundiais de 2018 e 2022. Ao todo, foram cinco partidas disputadas.

Sempre lembrado em diferentes momentos para defender a amarelinha, o lateral-direito possui apenas um gol marcado pela Seleção Brasileira. O tento aconteceu na vitória 3 a 0 contra a Coreia do Sul, em um amistoso, no ano de 2019.