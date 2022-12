Quem fez os gols do Brasil hoje (5)? Reveja os melhores momentos contra a Coreia do Sul

O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira (5) e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram os gols brasileiros no confronto.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), contra a Croácia. A partida será disputada no Education City Stadium, em Doha (QA).

O vencedor do confronto garantirá vaga nas semifinais da Copa do Mundo e terá como adversário Holanda ou Argentina.

Veja gols do Brasil contra a Coreia do Sul