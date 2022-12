Filho de Neymar faz homenagem para Pelé antes do jogo contra a Coreia do Sul

O filho do atacante Neymar, David Lucca, fez uma homenagem ao ‘Rei’ Pelé nesta segunda-feira (5), antes da partida entre Brasil x Coreia do Sul, no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Para assistir ao jogo, o menino de 11 anos escreveu ‘Pelé’ e o número 10 no rosto.

O jovem também fez o desenho da bandeira do Brasil. Lucca é filho de Neymar com a ex-namorada e influencer Carol Dantas.

Situação de Pelé

Maior jogador da história do futebol, com mais de 1000 gols marcados, Pelé trava uma luta pela vida nos últimos dias por complicações de saúde. O curioso: em duelos oficiais, tem 77 gols, enquanto o pai de Lucca tem 76 e pode ultrapassar o ex-jogador, que conquistou três mundiais com o Brasil.