Tite faz a dança do pombo com Richarlison após gol da Seleção Brasileira; assista

O técnico Tite viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (5), após fazer a ‘dança do pombo’ com o atacante Richarlison durante comemoração de um dos gols da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul. O duelo ocorre no Estádio 974, no Catar, pelas oitavas da Copa do Mundo de 2022.

Na ocasião, o centroavante marcou gol aos 29 minutos do 1º tempo e partiu para comemorar com o treinador. O elenco se reuniu com a dupla e também fez o ação, que é a marca de Richarlison.

Dança do Pombo