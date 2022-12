Jogadores da Seleção Brasileira homenageiam Pelé com faixa após vitória contra Coreia do Sul

Os jogadores da Seleção Brasileira homenagearam Pelé após a vitória contra a Coreia do Sul. Reunidos em campo, posaram para foto com uma faixa com o nome "Pelé!" escrito.

Maior jogador da história do futebol, Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após o tratamento quimioterápico contra o câncer de cólon para de responder. No sábado (3), o ex-jogador começou a receber cuidados paliativos.

Antes do confronto desta segunda-feira (5), Pelé publicou uma mensagem nas redes sociais declarando torcida aos atletas brasileiros na Copa do Mundo do Catar.

Na saída do campo, Vinícius Júnior, autor de um dos gols do Brasil, mandou forças ao Rei do Futebol e disse esperar "ser campeão por ele (Pelé)". Neymar Júnior, camisa 10 da Seleção Brasileira, desejou pronta recuperação ao ex-jogador.