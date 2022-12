Pelé recebe cuidados paliativos após não responder mais à quimioterapia

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde a última terça-feira (29), Pelé não responde mais à quimioterapia, procedimento que vinha fazendo desde setembro de 2021, após passar por operação para tratar um câncer no intestino. No início deste ano, foram constatadas metástases no pulmão, fígado e intestino.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o ex-jogador tem estado sob cuidados paliativos: seu tratamento quimioterápico foi suspenso, e ele tem recebido medidas de conforto, que aliviam a dor e a falta de ar sem o uso de terapias invasivas.

Recomendadas a todos os pacientes com doenças ou condições potencialmente mortais, as medidas paliativas dependem dos sintomas e da funcionalidade, além do prognóstico.

Quando chegou à unidade de saúde, Pelé apresentava um quadro de anasarca (inchaço generalizado), síndrome edemigênica (edema generalizado), e insuficiência cardíaca descompensada.

Na sexta (2), o Hospital Israellita Albert Einstein utilizou uma nota para informar que Pelé havia sido diagnosticado com infecção respiratória, depois de ter sido internado, na terça-feira (29), para realizar uma reavaliação do tratamento para o tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

Ainda segundo o documento, o craque permanecerá internado para combater a infecção, que está sendo tratada com antibióticos.

Nas redes sociais, Kely Nascimento, filha de Pelé, tem comentado sobre o estado de saúde do pai, aproveitando para tranquilizar o público: “Meu pai está internado, regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr para lá.”

“Meus irmãos estão no Brasil, visitando, e eu vou no Ano-Novo [...] Não tem surpresa, nem emergência.” finalizou

Na quinta-feira (1), o perfil de Pelé no Instagram publicou um texto agradecendo a homenagem que recebeu no Catar, e atualizando os fãs sobre seu estado: “Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa.”

CÂNCER

O ex-jogador tem enfrentado um câncer de intestino desde agosto do ano passado, quando foi diagnosticado com um tumor no intestino grosso. Os exames de rotina que detectaram o problema deveriam ter sido realizados em 2020, mas foram adiados devido à pandemia.

Dias depois, Pelé passou por cirurgia para retirar o tumor, e, durante o período de internação, foi levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) algumas vezes. De acordo com o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória.

Após a operação, o ídolo começou o tratamento quimioterápico. Pelé ainda sofre com sequelas de três cirurgias feitas nos últimos anos, além do câncer.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte