Começa a venda dos ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

A venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi iniciada oficialmente nesta quinta-feira (1º), com as primeiras inscrições registradas para o sorteio de pacotes de três sessões olímpicas a partir de 15 de fevereiro de 2023. O site tickets.paris2024.org, disponível desde a manhã desta quinta-feira, registrou os primeiros candidatos a garantir os cobiçados ingressos.

Consultados pela AFP, os organizadores não quiseram informar o número de conexões registradas no site. No total, esta primeira fase de vendas colocará à disposição do público cerca de 3 milhões dos 10 milhões de ingressos disponíveis para os Jogos Olímpicos.

Os sortudos que forem escolhidos no sorteio, que será finalizado em 31 de janeiro de 2023, receberão uma mensagem com informações sobre o processo de seleção dos ingressos, que deverá acontecer de 15 de fevereiro a 15 de março. Os membros do Club Paris 2024 - cerca de um milhão de pessoas no momento, segundo os organizadores - poderão aproveitar os primeiros quatro dias para escolher seus ingressos, de 15 a 18 de fevereiro.

Todos os sorteados terão um prazo de 48 horas para preparar seus pacotes de três sessões olímpicas para todos os esportes, exceto o surfe no Taiti, que não terá venda de ingressos. Há um limite de seis ingressos por sessão e um máximo de 30 ingressos.

Quase 80% das sessões estarão à venda. Os 20% restantes serão constituídos por ingressos para as finais mais procuradas (basquete, 100 metros no atletismo, etc). O sistema de venda de ingressos será totalmente digital para evitar as fraudes ao máximo.

OUTRAS FASES DE VENDA

Para quem não tiver sorte neste primeiro momento, uma segunda fase de vendas será iniciada em maio de 2023, desta vez com ingressos individuais, novamente por sorteio. Os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos também estarão à venda durante a segunda fase. Por último, haverá uma última fase de vendas para tentar garantir um ingresso individual no fim de 2023.