Pelé está com infecção respiratória, mas apresenta melhora no estado de saúde

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, o Pelé, foi diagnosticado com uma infecção respiratória, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2). Na terça-feira (29), ele foi internado para uma reavaliação do tratamento contra um câncer no colón, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Conforme divulgado hoje pela unidade hospitalar, o rei do futebol está reagindo bem aos antibióticos para combater a infecção respiratória.

“A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde”, diz nota.

Apesar do avanço, Pelé segue internado para a continuidade do tratamento.

Quantas Copas Pelé participou?

Pela Seleção Brasileira (de 1957 a 1971), Pelé disputou 113 jogos, com 95 gols marcados. Com Pelé em campo, a Seleção venceu 84 vezes, com 15 empates e 14 derrotas.

Legenda: Pelé é o maior jogador de todos os tempos e marcou época na Seleção Brasileira com 3 títulos mundiais Foto: Acervo CBF

O Rei do futebol ganhou 10 títulos com a Seleção Brasileira: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O'Higgins (1959).

