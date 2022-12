Pelé cita 'visita mensal' ao hospital e agradece mensagens de apoio

O ex-jogador Pelé, de 82 anos, anunciou nesta quinta-feira (1º), por meio das redes sociais, que está no hospital fazendo uma "visita mensal". O Rei do Futebol foi internado na última terça-feira (29) para uma reavaliação da quimioterapia que trata um tumor de cólon identificado em setembro de 2021, segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein, de São Paulo.

Ainda na publicação, Pelé agradeceu aos fãs pelas mensagens e a energia positiva. Ele publicou uma foto da homenagem feita para ele no Catar, sede da Copa do Mundo de 2022. "Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!".

Confira publicação de Pelé

Estado de saúde

Pelé foi diagnosticado com broncopneumonia - inflamação das estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

Internado desde terça-feira (29) após apresentar inchaço no corpo em virtude do câncer de cólon, o Rei do Futebol está sendo acompanhado pela equipe médica e iniciou tratamento com antibióticos para tratar a inflamação nos pulmões.

Nesta quinta-feira (1°), o ex-atleta passará por novos exames, mas não há previsão de alta.