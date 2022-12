Pelé é diagnosticado com broncopneumonia e segue internado em hospital de São Paulo

O ex-jogador Pelé foi diagnosticado com broncopneumonia - inflamação das estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos - e segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

Internado desde terça-feira (29), após apresentar inchaço no corpo em virtude do câncer de cólon, o Rei do Futebol está sendo acompanhado pela equipe médica e iniciou tratamento com antibióticos para tratar a inflamação nos pulmões.

Nesta quinta-feira (1°), Pelé passará por novos exames. Não há alta de previsão para o Rei do Futebol.

