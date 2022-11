Pelé envia mensagem para seleção na Copa do Mundo: 'tragam esse troféu para casa'

O Pelé, um dos maiores nomes do futebol, enviou uma mensagem de apoio à Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (24). O time disputa hoje contra a Sérvia, na Copa de Mundo do Qatar. Otimista, ele disse que "hoje começamos a escrever uma nova história".

"Não importa o tamanho e a tradição dos adversários: nós devemos respeitar e jogar cada partida com o foco de uma final. É importante jogar bonito, sim, mas também é indispensável deixar tudo de si dentro do gramado", iniciou.

"Hoje, seremos mais de 200 milhões de corações batendo como um só, vibrando a cada conquista da nossa Seleção", publicou no Instagram.

O ex-atleta também selecionou imagens das suas participações no torneio mundial para "inspirar os garotos".

"Estou enviando todas energias positivas para vocês. Tenho certeza que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam esse troféu para casa!", disse.

Quantas Copas Pelé participou?

Pela Seleção Brasileira (de 1957 a 1971), Pelé disputou 113 jogos, com 95 gols marcados. Com Pelé em campo, a Seleção venceu 84 vezes, com 15 empates e 14 derrotas.

Legenda: Pelé é o maior jogador de todos os tempos e marcou época na Seleção Brasileira com 3 títulos mundiais Foto: Acervo CBF

O Rei do futebol ganhou 10 títulos com a Seleção Brasileira: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O'Higgins (1959).