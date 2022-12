Em rede social, Pelé manda recado aos jogadores da Seleção Brasileira: 'torcendo muito por cada um'

Antes da partida entre Brasil e Coreia do Sul, Pelé fez postagem, nesta segunda-feira (5), em rede social com mensagem para jogadores da Seleção Brasileira. Tricampeão mundial, o ex-jogador lembrou da sua primeira Copa do Mundo, em 1958.

Em seu perfil oficial no Twitter, Pelé postou foto histórica ao lado do Zito, volante e companheiro de Seleção, em passeio pelas ruas da Suécia. Na legenda, o Rei do Futebol destaca as promessas comuns entre jogadores da equipe canarinha.

Pelé Rei do Futebol "Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo", lembrou Pelé.

Em coletiva de Tite, antes da partida entre Brasil e Coreia do Sul, Galvão Bueno destacou Pelé se "sentia melhor" quando assistia aos jogos da Seleção Brasileira. O ex-jogador segue internado desde terça-feira (29), quando entrou no Hospital Israelita Albert Einstein.

"Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", ressaltou o post no perfil oficial do Rei do Futebol.

JOGO DA SELEÇÃO

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (5), às 16h, para enfrentar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Catar. Para o confronto, Tite terá os retornos do atacante Neymar e do lateral Danilo. A titularidade do camisa 10 estava condicionada ao seu desempenho no treino de apronto.