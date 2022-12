Galvão posta mensagem em apoio a Pelé: 'Que hoje venha uma grande vitória'

Amigo pessoal de Pelé, o narrador Galvão Bueno utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (5), para mandar mensagem ao Rei do Futebol. O ex-jogador segue tratamento contra câncer no cólon no Hospital Israelita Albert Einstein.

Direto do Catar, Galvão se prepara para a narrar Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final, que acontece às 16h (horário de Brasília). O narrador mandou energia positiva para o ex-jogador, que participou de três transmissões de Copa do Mundo ao lado do profissional da TV.

Galvão Bueno Narrador esportivo "Pelé!! Rei!! Amigo!! Que hoje venha uma grande vitória o Brasil!! Uma homenagem a você!! Que Deus te abençoe sempre!!", colocou Galvão.

Galvão Bueno destacou, em coletiva de Tite, que fez três Copas do Mundo ao lado de Pelé e que tinha um carinho enorme pelo ex-jogador. O profissional afirmou ter contato com a equipe médica que trata o Rei do Futebol no hospital Israelita Albert Einstein.

O narrador está no Catar e fará a transmissão, pela TV Globo, de Brasil e Coreia do Sul, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar, encara nas quartas de final o vencedor de Japão e Croácia.