Em coletiva de Tite, Galvão revela jogos da Seleção para Pelé : 'momento em que se sente melhor'

O narrador Galvão Bueno participou da coletiva, deste domingo (4), do treinador Tite e aproveitou pergunta ao treinador para destacar situação de Pelé. O profissional lembrou sua história com o Rei do Futebol e assegurou papel do Brasil na emoção do ex-jogador.

Coube a Galvão Bueno realizar a última pergunta da entrevista de Tite aos jornalistas no Catar, antes do confronto do Brasil contra a Coreia do Sul. O narrador usou o momento para falar da alegria do amigo pessoal Edson Arantes do Nascimento ao assistir os jogos da Seleção Brasileira, em meio ao tratamento do câncer.

Galvão Bueno Narrador esportivo "Pelé disse que o momento em que se sente melhor é quando assiste aos jogos da Seleção Brasileira", afirmou o narrador.

O narrador observou que fez três Copas do Mundo ao lado de Pelé e que tinha um carinho enorme pelo ex-jogador. Galvão afirmou ter contato com a equipe médica que trata o Rei do Futebol no hospital Israelita Albert Einstein.

MESMA EQUIPE DA ESTREIA?

Depois da recordação em meio a coletiva, Galvão Bueno questionou Tite se o Brasil poderia repetir, diante da Coreia do Sul, a mesma escalação que jogou contra a Sérvia. O questionamento leva em conta os possíveis retornos de Danilo e Neymar à equipe titular.

O treinador afirmou que pode ser uma possibilidade, sim. Porém, o técnico brasileiro havia informado em outra resposta que Alex Sandro não estaria apto para o confronto diante dos coreanos pelas oitavas de final.