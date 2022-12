Agente de Pelé garantiu a diretor da Fifa que ele não estava em perigo, diz jornal espanhol

Maior referência do futebol mundial, Pelé segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de infecção respiratória. O tema repercute na imprensa internacional. O jornal Marca, da Espanha, destacou uma declaração de Arsène Wenger, diretor de Desenvolvimento do Futebol Mundial da Fifa, em texto publicado neste domingo (4). Ele diz que o agente do ex-jogador garantiu que o Rei 'não estava em perigo.'

"Pelé era meu ídolo de infância e, obviamente, todos nós estamos recebendo as notícias sobre sua saúde. Desejamos-lhe uma rápida recuperação. Falei com seu agente recentemente e não o vi como pessimista. Fiquei surpreso com a notícia de que ele não está bem. Ele me disse que voltou para o hospital, mas que não estava em perigo. Vamos torcer para que ele tenha uma recuperação rápida", disse Wenger ao jornal espanhol.

Outro periódicos também repercutem o estado de saúde do Rei do futebol, além de diversas homenagens feitas ao redor do mundo e durante a Copa do Catar. O italiano Gazzetta dello Sport, o português A Bola e o francês Le Parisien destacaram a mensagem em que o ex-jogador se declara 'forte e esperançoso.' Além disso, este último sublinhou que 'o país está prendendo a respiração' desde a internação do Rei.

O britânico Daily Mail traz uma sessão apenas sobre o tricampeão mundial. Além da publicação feita por Pelé, o periódico também repercute as palavras de Harry Kane. Em coletiva de imprensa, o capitão da seleção inglesa lembrou do conselho de 2015, quando Pelé disse para ele nunca acreditar que era um dos melhores jogadores do mundo. Na época, o atacante havia sido convocado para a equipe nacional.

"Inspiração entre o nosso jogo, jogador de futebol incrível e uma pessoa incrível. Ouvir essas palavras dele naquela época foi realmente especial para mim. Eu sempre sinto que sou alguém que está aprendendo e continuando a aprender pelo resto da minha carreira – então ele foi certeiro com seus conselhos. É triste ouvir essa notícia, mas desejamos a ele o melhor, não apenas de mim, mas de toda a equipe da Inglaterra", disse Kane.

TRATAMENTO

Aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento foi internado com uma infecção respiratória. Ele está com um câncer no cólon, mas parou de responder ao tratamento quimioterápico e recebe cuidados paliativos. De acordo com a última nota publicada pelo perfil oficial do ex-atleta, o estado de saúde é estável. Pelé tranquilizou os fãs com uma mensagem na rede social.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido", escreveu.

"Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também!", concluiu. Leia a mensagem completa aqui.

