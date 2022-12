Pelé tranquiliza os fãs sobre o estado de saúde: 'Estou forte, com muita esperança"

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, o Pelé, publicou uma nota para tranquilizar e agradecer o apoio dos fãs, neste sábado (3), no Instagram. O ex-atleta está internado com uma infecção respiratória, mas o quadro de saúde é estável.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido", iniciou.

"Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também!", finalizou.

Foto: Reprodução

Tratamento

Na terça-feira (29), Pelé tinha sido internado para uma reavaliação do tratamento contra um câncer no cólon, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Leia mais Jogada Pelé é internado com inchaço em todo o corpo e para de responder quimioterapia

Conforme divulgado na sexta (2) pela unidade hospitalar, o rei do futebol reage bem aos antibióticos para combater a infecção respiratória. Neste sábado, os médicos reiteraram que o quadro segue estável.

"Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", informa o comunicado.

O boletim foi assinado pelo dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; dr. Rene Gansl, oncologista no hospital, e dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares da instituição.

Quimioterapia

Divulgado neste sábado (3), o boletim médico não menciona suposta dificuldade do ex-atleta em relação ao tratamento de quimioterapia. Segundo a Folha de S. Paulo, o Pelé não estaria mais respondendo à quimioterapia, procedimento iniciado em setembro de 2021.

No início deste ano, foram constatadas metástases no pulmão, fígado e no intestino. Contudo, conforme o jornal, o tratamento quimioterápico foi suspenso e o "rei do futebol" está sob cuidados paliativos para aliviar as dores.

O que são cuidados paliativos?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cuidados paliativos são a assistência promovida por uma equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares.

Dentre as medidas, estão a prevenção e alívio do sofrimento. A abordagem é comum em pacientes portadores de câncer em fase avançada.

Quantas Copas Pelé participou?

Pela Seleção Brasileira (de 1957 a 1971), Pelé disputou 113 jogos, com 95 gols marcados. Com Pelé em campo, a Seleção venceu 84 vezes, com 15 empates e 14 derrotas.

Legenda: Pelé é o maior jogador de todos os tempos e marcou época na Seleção Brasileira com 3 títulos mundiais Foto: Acervo CBF

O Rei do futebol ganhou 10 títulos com a Seleção Brasileira: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O'Higgins (1959).