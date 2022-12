Políticos e famosos brasileiros prestam solidariedade a Pelé nas redes sociais

Diversos políticos e famosos prestaram solidariedade ao ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que está em tratamento contra um câncer e segue internado desde a última terça-feira (29). Segundo a Folha de São Paulo, o Rei não responde mais à quimioterapia e faz tratamentos paliativos, informação não confirmada pelo hospital.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes se solidarizou com os familiares de Pelé. "O Brasil e o mundo estão em oração pelo maior atleta da história do futebol", disse.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) disse que suas orações estão com o Rei e compartilhou o vídeo de um dos gols de Pelé na Copa do Mundo de 1970. "Um artista em campo que fez o Brasil ser conhecido e reconhecido em todos os continentes", escreveu.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) afirmou que Pelé é o maior embaixador do Brasil de todos os tempos. O também deputado federal Marcelo Freixo (PSB) desejou forças ao atleta.

O Santos, clube no qual Pelé atuou entre 1956 e 1974, também manifestou solidariedade ao ex-jogador.

O narrador Galvão Bueno escreveu uma mensagem de apoio em uma publicação de Pelé nas redes sociais. "Você aqui e nós aí com você, amigo. Vida longa ao Rei", disse.

"Toda energia e boas vibrações para o senhor", escreveu Daniel Alves, que defende a seleção brasileira na copa.

Legenda: Famosos manifestam apoio a Pelé, sob cuidados palicativos Foto: Reprodução

O ex-jogador da Kaká também comentou: "Orando pela sua vida, por saúde e uma ótima recuperação. O surfista Gabriel Medina desejou forças ao Rei na publicação.

Pelé foi homenageado pela torcida brasileira na Copa do Mundo 2022 no jogo sexta-feira (2), entre Brasil e Camarões. "Fique bem logo", dizia o bandeirão.

Ele também foi lembrado pela organização da Copa do Catar, com uma projeção em um prédio. "Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias", disse em publicação nas suas redes sociais.

Tratamento

O Rei do futebol foi hospitalizado para reavaliar o tratamento para o tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. No início deste ano, foram constatadas metástases no pulmão, fígado e intestino.

O último boletim médico indica que o ex-jogador está estável e reage bem aos medicamentos para combater a infecção respiratória. "Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", informa o comunicado.

