Neymar pode superar recorde de Pelé na Seleção Brasileira durante Copa do Mundo; veja marca

Uma das principais estrelas da Seleção Brasileira, o atacante Neymar está próximo de superar um recorde de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, com a camisa amarelinha: ser o maior goleador da equipe nacional em jogos oficiais. A marca histórica pode ser atingida durante a Copa do Mundo de 2022.

No recorte geral, apenas dois gols separam o maior de todos os tempos do novo camisa 10 do Brasil. Jamais é possível comparar a magnitude dos astros, principalmente ao se referir à dinastia de Pelé - que trava uma luta contra a vida nos últimos dias. Só que Neymar realmente caminha para o topo dessa artilharia.

Maiores artilheiros da Seleção Brasileira em jogos oficiais

Pelé - 77 gols | 92 jogos. Neymar - 75 gols | 122 jogos. Ronaldo - 62 gols | 98 jogos. Romário - 55 gols | 70 jogos. Zico - 48 gols | 71 jogos. Bebeto - 40 gols | 75 jogos.

Legenda: Neymar e Pelé foram revelados profissionalmente ao futebol pelo Santos Foto: divulgação / Santos

Pelos dados da Fifa, o ‘Rei do Futebol’ tem 77 gols em 92 jogos contra 75 em 122 partidas de Neymar - se somado os não oficiais, Pelé teria 95 tentos. Após estrear contra a Sérvia no Mundial, sofreu um entorse no tornozelo contra a Suíça, foi desfalque diante de Camarões, mas deve retornar contra a Coreia do Sul, pelas oitavas. E ainda não marcou nesse Mundial.

A expectativa existe. No momento em que todos torcem pela melhora de Edson, Neymar se aproxima em um ato que pode servir de homenagem. Com 30 anos, a tendência, de fato, é a consolidação do novo recorde, até com vantagem - há tempo para isso. O Brasil está vivo na Copa, sonha com o hexa e espera Neymar nas melhores condições para buscar a taça que não ganha há 20 anos. Do outro lado, aguarda a evolução do Rei, que além dessa marca, tem três títulos mundiais (1958, 1962 e 1970) e se tornou a simbologia máxima da cultura e da paixão pelo futebol. E viva o Rei, e o Brasil!