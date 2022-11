Neymar deixa campo chorando com lesão em estreia do Brasil na Copa do Mundo

O atacante Neymar deixou o campo chorando nesta quinta-feira (24), na estreia da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia. O camisa 10 do Brasil foi substituído aos 35 minutos do 2º tempo após sofrer falta no meio-campo, no Estádio de Lusail, no Catar.

A câmera exclusiva da Rede Globo mostrou o atleta de 30 anos cobrindo o rosto com a camisa e recebendo tratamento da equipe médica. Neymar estava com gelo no tornozelo direito.

Legenda: Neymar ficou caído no gramado após sofrer uma falta em Brasil x Sérvia na Copa do Mundo Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Com a saída, o técnico Tite acionou o atacante Antony. O Brasil venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Richarlison, pelo Grupo G. A chave tem ainda Camarões e Suíça - na 1ª rodada, os suíços venceram os camaroneses por 1 a 0.

Com o fim da partida, Neymar foi para o vestiário sem chuteira e mancando. O atacante Rodrygo concedeu entrevista à Rede Globo e disse que o companheiro tinha 'virado o tornozelo', mas ainda iria avaliar a situação com médicos.

A próxima partida é segunda (28), diante da Suíça. O confronto será no Estádio 974, às 13h.