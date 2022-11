Conheça Lusail: moderno estádio que receberá o jogo do Brasil na estreia

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16 horas, no Estádio Nacional de Lusail. O estádio é o maior do país contará com uma tecnologia inovadora.

O projeto se baseou em uma análise aprofundada dos requisitos do Comitê Organizador da Copa do Mundo do Catar, juntamente com uma apreciação do patrimônio climático e cultural do país.

Por fora, o estádio se parece com um vaso dourado polido, que brilha com a luz solar. A fachada apresenta aberturas triangulares que reforçam visualmente o diagrid estrutural da “tigela” de assentos e formam uma tela perfurada para fornecer sombra e filtrar a luz “salpicada” nos saguões internos. Um diagrid é uma estrutura de vigas de metal, concreto ou madeira que se cruzam diagonalmente que requer menos aço estrutural do que um alicerce convencional.

Design inovador

As fachadas de alto desempenho e o design inovador do telhado reduzem o consumo de energia do estádio. Com o objetivo principal de criar uma atmosfera imersiva para jogadores e para o público, o campo e sua relação com a área de assentos foi o ponto de partida do projeto do estádio. O acesso através de um amplo pódio dá aos espectadores uma grande recepção quando se aproximam dos portões.

O teto de rede de cabos de “roda raiada” de 307 metros de diâmetro, um dos maiores telhados de rede de cabos de tração do mundo em um estádio, traz conforto ambiental e, ao mesmo tempo, unifica todo o estádio sob um único envelope. Seu anel de compressão externo é conectado a um anel de tensão central por um complexo sistema de cabos. Esse método cria um telhado de ampla extensão sem a necessidade de colunas de suporte.