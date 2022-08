Cachorro Basset Hound: entenda mais sobre a raça

Mais uma raça pertencente ao grupo dos Hounds, conhecidos por suas habilidades de caça, o basset hound é um dos animais com os melhores faros. Ele tem características bem marcantes, a começar pela sua baixa estatura e orelhas longas e ainda sua expressão, bem calma e séria.

Por serem do mesmo grupamento, os bassets podem ser confundidos com os cachorros da raça dachshund.

Outro fato marcante sobre os animais é que eles são muito inteligentes. Por conta de sua perspicácia e habilidade para caça, eles são conhecidos como uma raça independente. Mas que não vai dispensar carinhos.

O Diário do Nordeste conversou com Leonir Bampi*, criador de Basset Hound há 17 anos e proprietário da Lake Parke Bassets, especialista na raça e em qualidade genética.

Também foi consultada a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) e o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará, Francisco Atualpa Soares Júnior**. Confira:

Características do basset hound

Origem

A raça basset hound surgiu na França, do cruzamento entre vários cães de pernas curtas, segundo Leonir Bampi. Nos autos da CBKC, consta que eles foram supostamente criados por monges da Idade Média para caçar em terrenos com "densa cobertura".

Entretanto, foi no Reino Unido que a raça foi "aprimorada" e chegou ao padrão que conhecemos atualmente, conforme o criador de bassets.

O reconhecimento pela Confederação foi oficialmente em 1880. Pouco tempo após, muitos cachorros foram importados da frança. Os basset hounds tornaram-se populares, e estiveram entre os cães favoritos do rei Eduardo VII e da rainha Alexandra.

O que significa o nome?

O nome da raça é uma junção da palavra francesa "basset", que significa "baixo" e da palavra em inglês "hound", que traduzida é "rastreador".

Legenda: O basset é um cão com boa resistência para longas caminhadas, quando bem exercitados Foto: Shutterstock

Diferença entre basset hound e dachshund

São duas raças bem diferentes, conforme o veterinário Francisco Atualpa. Apesar de pertencerem ao grupo dos hounds, os cães de caça, eles se diferenciam na estruturação, na pelagem e no desenvolvimento.

O basset hound e o dachschund podem ter a estatura parecida, mas cada um tem suas particularidades que devem influenciar na hora da compra ou adoção.

Tipos de Basset

De acordo com o criador Leonir Bampi, o basset hound oficialmente só tem um tipo. No entanto, é comum haver algumas diferenças de peso entre os animais, principalmente por conta da linhagem sanguínea. As cores, por exemplo, variam entre bicolor (branco e marrom) e tricolor (preto, marrom e branco).

Como educar

Em geral, são cachorros fáceis de lidar, de acordo com o presidente da entidade veterinária, Atualpa Soares. Quando pequenos, eles costumam ser mais ativos. Por isso, é necessário estimular exercícios desde cedo.

Legenda: O basset hound foi originado na França, mas popularizado e aprimorado na Inglaterra Foto: Shutterstock

O basset é um cão com boa resistência para longas caminhadas, quando bem exercitados.

O especialista em basset hound Leonir Bampi pontua, entretanto, que esses cachorros são conhecidos por sua teimosia. Eles aprenderão truques e comportamentos, mas antes vão "testar" os tutores fingindo que não estão escutando.Apesar disso, são cães muito dóceis e dependentes de companhia.

"O Basset Hound odeia estar só. Como são cães que sempre viveram em matilhas, não gostam da solidão. Ficam tranquilos e felizes com qualquer companheiro, seja ele humano ou animal, outro cão, independente da raça, gatos, pássaros, etc.", comenta Bampi.

Quanto tempo vive um Basset Hound?

Em média 12 anos, mas ele pode ir até os 15, dependendo dos fatores externos.

Qual o tamanho?

Segundo a CBKC, o basset hound tem comprimento de 33 a 38 centímetros. Já o peso, segundo o Lake Park, varia entre 25 e 35 quilos.

Legenda: Apesar do peso e do tamanho, o basset hound não costuma ocupar muito espaço e é um cão super dócil e fácil de ser criado em apartamentos Foto: Shutterstock

O criador Leonir Bampi pontua que apesar o peso, é um raça que não ocupa muito espaço, e que pode viver bem em apartamentos. Havendo companhia e carinho, eles conseguem facilmente viver em ambientes menores.

Qual o valor de um Basset Hound?

Caso o tutor deseje comprar um basset hound, ele deve desembolsar em média R$ 5 mil, conforme o especialista na raça.

*Leonir Bampi é criador de Basset Hound há 17 anos e proprietário da Lake Parke Bassets, junto Luciana Bampi. O empreendimento é especialista na raça e em qualidade genética. Há 17 anos seguidos o local é escolhido como o Melhor Criador de Basset Hound do Brasil (ranking Oficial).

**Francisco Atualpa Soares Júnior é graduado em Medicina Veterinária pela Uece e mestre em Ciências Veterinárias também pela Uece. Já coordenou o Programa Estadual de Controle de Malária e também foi gestor municipal de Vigilância Ambiental. É o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará.