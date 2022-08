Chihuahua: entenda personalidade, cuidados e tudo da raça

Chihuahua é considerada a menor raça do mundo e recebe o nome do maior estado da República Mexicana, onde se supõe que viveu de forma selvagem. O cão foi capturado e domesticado pelos indígenas durante a época da civilização “Tolteca”.

O Diário do Nordeste consultou a médica veterinária Clarice Carvalho* e reuniu informações registradas na Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) para você conhecer melhor essa raça apaixonante.

Quais as características da raça?

As características físicas do chihuahua incluem cabeça arredondada, olhos bem afastados, orelhas grandes e afastadas, corpo cilíndrico e compacto, quadris musculosos. A sua pelagem pode ser longa ou curta com variação de cores, informa a especialista.

Foto: Shutterstock

Os olhos são grandes e redondos, muito expressivos, nunca proeminentes, completamente escuros. Os olhos claros são permitidos, mas não desejados. Já as orelhas são eretas e sem dobras, e amplamente abertas.

O comprimento do corpo é ligeiramente mais longo do que a altura na cernelha, desejando-se um corpo quase quadrado, especialmente nos machos, e se permitindo ser um pouco mais longo nas fêmeas pela função reprodutiva.

O porte da cauda é uma característica importante da raça: em movimento, encontra-se elevada, arqueada ou em semicírculo, com a ponta direcionada para o lombo, dando equilíbrio ao corpo; nunca portada entre as pernas ou enroscada abaixo da linha do dorso. Coberta de pelo em harmonia com o resto do corpo, de acordo com a variedade.

Qual a expectativa de vida?

Chihuahuas podem viver, em média, de 12 a 20 anos.

Temperamento

O cão chihuahua é muito apegado aos donos, chegando até a ser possessivo, não se adapta muito bem a crianças, mas isso não é uma regra. É rápido, alerta, inquieto e muito corajoso.

Cuidados

Foto: Shutterstock

A especialista listou alguns cuidados que se deve ter com a raça. São eles:

Por ser um cão de apartamento, saídas diárias são necessárias para alívio do estresse;

Cuidado com os olhos e acúmulo de tártaro nos dentes é importante;

Cuidado com a hipotermia: esse pequeno é bem sensível ao frio;

Esteja atento à alimentação: não deixar o pet muito tempo sem comer para evitar hipoglicemia;

Outro zelo deve ser com as patinhas: evite que seu cãozinho fique pulando nas coisas e venha ter luxação de patela.

Tipos de Chihuahua

Pelo longo

O pelo deve ser fino e sedoso, liso ou ligeiramente ondulado; é desejada uma pelagem interna (subpelo) não muito densa. Apresenta pelo muito longo, em forma de franja, nas orelhas, no pescoço, na parte traseira dos membros anteriores e posteriores, patas e cauda. Não são aceitos os exemplares com pelo longo e ondulado.

Foto: Shutterstock.

Pelo curto

É curto e bem assentado sobre todo o corpo, ligeiramente mais longo quando apresenta pelagem interna (subpelo); pelos escassos na garganta e no abdômen são permitidos; é ligeiramente mais longo no pescoço e na cauda, curto na cabeça e nas orelhas; a pelagem é brilhante e sua textura é macia.

Todas as cores são aceitas em todas as suas tonalidades e combinações, exceto o merle, de acordo com a CBKC.

Foto: Shutterstock

Quais as características de um filhote?

A raça é bastante ativa e até os filhotes precisam de exercícios. Além disso, a veterinária aconselha que o tutor deva começar desde cedo a educar o pet para que ele não se torne destrutivo e chato com outras pessoas quando adulto.

Dúvidas comuns

É o menor cachorro do mundo?

Sim, o chihuahua é considerado o menor cão do mundo, chegando à altura máxima de 20 cm e pesando até 3,5kg.

Qual o preço médio?

De R$ 1 mil a R$ 9 mil.

É bravo?

Pode ser agressivo com estranhos e é um bom cão de alerta.

Qual a diferença de pinscher e chihuahua?

O pinscher pode chegar até 30 cm e pesar até 6kg, diferente do Chihuahua.

*Clarice Carvalho é médica veterinária formada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e mestre em Ciências Veterinárias. Clínica geral e ortopedista com aperfeiçoamento em cirurgia de pequenos animais, pós-graduação em clínica e cirurgia pela Equalis e especialização em ortopedia pelo Qualitas. Atua em clínica veterinária em Fortaleza.