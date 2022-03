Samoieda: conheça principais características do cachorro e cuidados com a raça siberiana

O cão Samoieda deriva do norte da Rússia e da Sibéria. Trata-se de uma raça milenar, entre as mais antigas que se conhece, segundo o canil New Everest. Apesar de ser acostumado com o clima de baixas temperaturas, o animal se adaptou ao clima tropical e hoje é um integrante de vários lares e canis no Brasil.

Possui todo o pelo na cor branco puro, creme ou biscoito e, predominantemente, é de médio porte, musculoso e bem equilibrado. Além de chamar muita atenção por sua beleza, é um ótimo cão de companhia, muito ativo e brincalhão. O adorável cachorro Samoieda é extremamente dócil com humanos.

O cãozinho possui uma linha nos lábios que é levemente curvada nas comissuras, criando o característico sorriso de Samoieda.

Legenda: O cão Samoeida é extremamente amigável e cheio de vida Foto: Shutterstock

Origem do Samoieda

De acordo com Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o nome Samoieda deriva das tribos "Samoyed" no norte da Rússia e da Sibéria. Nas partes ao sul da área, os cães brancos, pretos e marrons parti color eram usados como pastores de renas.

Já nas partes ao norte, os cães eram brancos puros, tinham um bom temperamento e eram usados como cães de caça e de trenó (tração). Os Samoiedas viviam perto de seus donos, até dormiam dentro dos abrigos e serviam como aquecedores.

Tamanho

São considerados como Spitz Ártico branco, de tamanho médio. Sua aparência dá a impressão de força, resistência, charme, agilidade e autoconfiança. A expressão, chamada "sorriso do Samoieda", é formada pela combinação dos olhos e os cantos da boca ligeiramente curvados para cima.

A altura ideal dos machos é de 57 centímetros com uma tolerância de aproximadamente 3 cm. Das fêmeas é de 53 centímetros com uma tolerância também de 3 cm.

Segundo a CBKC, o comprimento do corpo é de aproximadamente 5% maior do que a sua altura na cernelha. A profundidade do corpo é ligeiramente menor do que a metade da altura na cernelha. O focinho é geralmente do mesmo comprimento que o crânio.

Legenda: O Samoieda possui pelo na cor branco puro, creme ou biscoito Foto: Shutterstock

Peso

Machos e fêmeas pesam entre 20 e 30kg. O corpo tende a ser bem definido e musculoso.

Pelagem

O Samoieda tem pelo profuso, espesso, flexível e densa pelagem polar. O cão possui pelagem dupla, com subpelo curto, macio e denso. O pelo de cobertura é mais longo, áspero e reto, formando uma juba em torno do pescoço e sobre os ombros, emoldurando a cabeça, principalmente nos machos.

A pelagem da fêmea é frequentemente mais curta e de textura mais suave do que nos machos. A correta textura da pelagem deve sempre ter um especial lustre brilhante.

As orelhas são triangulares, pequenas e eretas. Os olhos possuem tonalidade marrom escura.

Temperamento

O cão Samoeida é muito amigável, alerta e cheio de vida. O instinto de caça é muito leve. Nunca tímido ou agressivo. O médico veterinário Ricardo Montesuma destaca que, se não adestrado, pode vir a ser bastante teimoso. O macho tende a ser muito dominante. Com pessoas, são extremamente dóceis, mas com outros animais podem ser agressivos.

Segundo o canil New Everest, o Samoieda aprende com facilidade. Devido à longa convivência com humanos, é um animal perfeito para companhia, não sendo um destruidor, desde que receba atenção dos tutores. A adaptação com crianças é muito boa.

Legenda: Cães da raça Samoieda eram usados como cães de caça e de trenó Foto: Shutterstock

Problemas de saúde

As doenças mais comuns para essa raça são: glaucoma, displasia no quadril, hipotireoidismo, diabetes e, por vezes, algumas disfunções hematológicas.

Cuidados com a raça

Não criar o animal em pisos lisos, para evitar a displasia de quadril;

Criar a raça em ambientes bem arejados;

Oferecer bastante água, de preferência, água com gelo;

Fazer a escovação do pelo, para amenizar tanto a ingestão pelo próprio animal, como pela higiene pessoal e da casa, devido às diversas "mudas" de pelo características da raça;

Fazer acompanhamentos periódicos com o médico veterinário.

Golpes de calor

O verão pode ser perigoso para o Samoieda e a raça de origem siberiana requer alguns cuidados. Brincar ou exercitar um cão em temperaturas elevadas pode ser fatal.

Alguns sinais de golpe de calor são: respiração ofegante e salivação, olhar arregalado ou ansioso, não resposta a ordens, pele seca e muito quente, febre alta, batimento cardíaco acelerado, fadiga e fraqueza muscular.

Caso o cão venha a sofrer um golpe de calor, o indicado é reduzir a temperatura, imergindo-o gradualmente em água fria. Depois, levá-lo imediatamente ao veterinário, alerta o canil.

Legenda: Um filhote de Samoieda pode chegar a custar R$ 8 mil Foto: Shutterstock

Alimentação

O protocolo de dietas indicado para os nossos amigos de quatro patas determina a inclusão de uma quantidade de cereais, ricos em amido. No primeiro um ano e meio de vida, tempo em que o cão está se formando, é indicado oferecer uma ração de alto teor de proteína (Premium ou High Premium).

"Acostume-o, desde pequeno, a comer suas refeições sempre num determinado local, na mesma tigela e no mesmo horário. Uma dieta rica em 34% de proteína bruta e 20% de gordura é a que mais se aproxima da alimentação original de cães", informa o canil.

Não ofereça alimentos em grandes quantidades. Fracione as refeições várias vezes ao dia;

Evite rações com pouca fibra;

Evite rações com alta taxa de fermentação (ricas em hidratos de carbono, por exemplo, amido);

Não deixe que o animal beba grandes quantidades de água de uma só vez, inclusive durante as refeições;

Evite exercícios violentos após as refeições (tais como pular e correr).

Legenda: No primeiro um ano e meio de vida, é indicado oferecer uma ração de alto teor de proteína Foto: Shutterstock

Expectativa de vida

Samoiedas podem viver, em média, de 10 a 12 anos.

Perguntas frequentes sobre a raça

Quanto custa um filhote?

A fêmea pode custar mais caro do que o macho, podendo atingir valores como R$ 5 mil a R$ 8 mil. Os canis da raça tendem a vender os filhotes já castrados, mas se o intuito da compra do filhote for para reprodução, o valor deste pode aumentar ainda mais, explica Ricardo Montesuma.

O Samoieda pode ser usado como cão de guarda?

O médico veterinário diz que não é uma característica da raça ser do tipo cão de guarda. Se for treinado para isso, talvez o tutor consiga algum sucesso. Mas, de modo geral, são cães de companhia.

Pode ser considerado um cão de trabalho?

Em sua região de origem, os cães dessa raça eram criados para pastoreio de renas, tração com trenós, além de serem muito úteis com o aquecimento das crianças frente ao frio. Então, sim, podem ser considerados cães de trabalho, ressalta o veterinário.

A raça pode ser criada em ambientes menores, como apartamentos?

Os cãezinhos podem ser criados em apartamentos, desde que o tutor respeite a necessidade da raça quanto ao gasto de energia diária, passeando 2 vezes ao dia e tentando socializar o animal com outros cães.

Fontes

Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC); canil New Everest; e Ricardo Montesuma, médico veterinário