4 receitas com leite condensado para comer na hora

O leite condensado é um dos queridinhos entre os doces brasileiros, sendo uma referência usada para apresentar o Brasil no exterior. Com ele, é possível preparar brigadeiro, pudim, e até bolo, agradando diferentes públicos.

As receitas são práticas e rápidas, podendo servir após o almoço ou mesmo durante festas, aniversários, eventos e confraternizações.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com seis receitas com leite condensado, tendo bolo, torta e o próprio leite condensado dietético.

CONFIRA RECEITAS

1. Bolo de leite condensado

Esse é um prato delicioso para servir como sobremesa após o almoço ou jantar. A receita é simples e rápida, e contém poucos ingredientes.

Legenda: O bolo é cremoso e rende bem Foto: Shutterstock

INGREDIENTES