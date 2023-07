Youtuber Core se posiciona após ser citado em documentário sobre massacre de Realengo; entenda

O youtuber Core repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (20), logo após publicar uma série de mensagens por ter sido citado no documentário "Massacre na Escola - A Tragédia das Meninas de Realengo", da HBO Max. Durante um depoimento do material, ele foi citado pelo consultor educacional Ricardo Chagas, no terceiro episódio da minissérie, por conta do canal que possui no Youtube, com mais de 2,4 milhões de inscritos.

"Core, o maior canal de conteúdo infantil, que não é infantil. E é um jogo que parece bobo, mas vem de um massacre e fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil e ali é um prato cheio para aliciador", afirma Chagas, em entrevista. O comentário indignou o youtuber.

Entretanto, em resposta, Core afirmou que o canal não possui conteúdo direcionado a crianças e disse estar preocupado com a repercussão do comentário feito na produção.

Na série de publicações, ele disse que o canal dele e de outros criadores são usados "como potenciais influências para o mal da sociedade e das crianças". "Usaram o meu nome, meu trabalho, minha voz, sem meu consentimento, sem minha permissão, ainda me atribuindo como um causador de males absurdos como massacres, aliciamento de menores e assédio. Eu estou com medo do que podem fazer comigo e com a minha família", explicou.

Além disso, ele afirmou que despreza tudo que havia sido mostrado e ainda disse estar com medo, tomando remédios para tentar dormir por conta da repercussão.

Documentário

Lançado no último dia 9 de julho, pela HBO Max, "Massacre na Escola - A Tragédia das Meninas de Realengo" revisita o crime ocorrido em Realengo, no Rio de Janeiro, no dia 7 de abril de 2011, que resultou na morte de 12 alunos da Escola Municipal Tasso de Silveira e outras 24 pessoas feridas.

Segundo o portal F5, da Folha de S. Paulo, a HBO Max foi contatada para apresentar posicionamento sobre a situação, afirmou que está ciente da situação, mas não fará comentários.