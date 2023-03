Xuxa reencontra ex-assistentes de palco em bastidores de programa

A apresentadora Xuxa reencontrou ex-assistentes de palco nos bastidores do programa do GNT “Que História é Essa, Porchat?”, entre elas Andreia Veiga, Tatiana Maranhão, que hoje é assessora de imprensa da Rainha, e Mariana Richard, que ao lado da gêmea Roberta formaram as Irmãs Metralhas.

Andrea Veiga compartilhou as imagens em seus stories. Ela ainda publicou um vídeo do apresentador Fábio Porchat explicando que a gravação foi em homenagem aos 60 anos de Xuxa, que serão comemorados no dia 27 deste mês.

Também é possível ver nas imagens Junno Andrade, marido de Xuxa, e Sasha Meneghel.

A partir deste sábado (4), também em homenagem ao aniversário da apresentadora, o Viva reprisará o programa “Xou da Xuxa”, a partir das 16h15, um dos grandes clássicos da Rainha dos Baixinhos.