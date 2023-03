Web aponta contradição de Fred sobre carro e recupera foto do brother com Land Rover

Fred Desimpedidos caiu em contradição durante o Quarto Branco do BBB 23 ao comentar sobre um carro que possui. Em conversa com Domitila, ele deu a entender que teria um veículo da marca patrocinadora da prova, a Chevrolet, mas disse não lembrar o modelo. "Sou ruim de carro", alegou.

No entanto, internautas recuperaram uma foto de Fred em seu Instagram onde ele aparece com uma Land Rover Discovery Sport, avaliada em mais de R$ 300 mil. O carro apareceu na rede social do jornalista e influenciador em setembro do ano passado, mas não se sabe se ainda ele o possui.

Fred também é patrocinado pela Fiat. Ainda na prova, ele disse que só tem carro por conta do filho Cris. Caso contrário, andaria de carro por aplicativo.

Domitila, que mora na Alemanha, comentou que teve carro por dois anos, mas, atualmente, não tem mais nenhum veículo e anda de transporte público.

Quarto Branco

A sister Domitila apertou o botão para o Quarto Branco do Big Brother Brasil 23, colocado no jardim da casa na manhã desta quarta-feira (8). Após apertar o dispositivo, ela foi orientada a escolher outro colega para acompanhá-la na dinâmica.

Fred e Domitila vão disputar pelo veículo e o perdedor será enviado diretamente ao Paredão no domingo (12), sem direito a participação na prova Bate e Volta.

Durante a prova, em que devem estar dentro do carro durante todo o tempo, os dois também precisam segurar a logo da patrocinadora do programa. Quem deixar o objeto cair, está automaticamente eliminado.