WarnerMedia e Discovery se unem em acordo bilionário; streaming das empresas será maior que Netflix

A empresa norte-americana de comunicações AT&T, que detém a marca WarnerMedia, e a Discovery assinaram acordo de fusão e anunciaram a novidade nesta segunda-feira (17).

Agora, canais como HBO e CNN, ambos da WarnerMedia, e Discovery Kids e Oprah Winfrey's OWN, da Discovery, estarão sob o mesmo acordo. A união, inclusive, criará um streaming maior que a Netflix.

O valor da fusão, segundo publicação do The New York Times, avaliado para criação deste novo grupo de mídia é de US$ 150 bilhões, que chega a quase R$ 800 bilhões.

Produções como a franquia Harry Potter e filmes da DC Comics devem estar nesse streaming, assim como canais como Discovery Home&Health.

Legenda: Produções como Harry Potter devem estar no catálogo do streaming Foto: reprodução/Warner Bros.

Ousadia da compra

Quando a AT&T comprou a Time Warner, especialistas questionaram qual o motivo mesmo em meio ao cancelamento das assinaturas dos serviços de televisão.

Porém, agora a empresa sai do escopo apenas das telecomunicações e linhas de fibra para entrar de vez na produção de entretenimento em Hollywood.

Como WarnerMedia e Discovery geraram, juntas, mais de US$ 41 bilhões em vendas no ano passado, a soma configura a fusão à frente da Netflix e da NBCUniversal.

Os investimentos no streaming, entretanto, ainda estão atrás. A AT&T investiu bilhões no HBO Maz, que atualmente possui 20 milhões de clientes. Já a Discovery tem 15 milhões no streaming da marca.

O número a ser batido é da Netflix, que possui atualmente mais de 270 milhões de assinantes pelo mundo.

Agora, segundo comunicado das duas empresas, o negócio iniciado na fusão deve ser aprovado pelos acionistas e reguladores do Discovery, finalizando em meados do próximo ano.

Até o momento, David Zaslav, de 60 anos, deve ser o líder da fusão. Ele já lidera o Discovery há 14 anos.