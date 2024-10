'Volta por cima': Lindomar morrerá após grave acidente de ônibus; veja bastidores da cena

Os próximos capítulos de "Volta por Cima", nova novela das 19h da TV Globo, devem partir o coração do telespectador com a morte de Lindomar (MV Bill). Prestes a se aposentar, o motorista sofreu um mal-estar no volante e causou um grave acidente, exibido no capítulo de estreia, na segunda-feira (30). Ele passará por um procedimento cirúrgico e morrerá no hospital.

Lindomar será levado a um hospital e passará por cirurgia de emergência. Madalena (Jéssica Ellen), filha do motorista, será informada dos riscos fatais da operação e será consolada por Neuza (Valdineia Soriano) e pelo personagem de Boliveira. Jão será o primeiro a saber que Lindomar morreu. O personagem será responsável por comunicar a morte a personagem de Ellen.

Doralice (Tereza Seiblitz), a mulher do motorista, e Tati (Bia Santana), filha caçula dele, também irão lamentar a morte de Lindomar.

Saiba os bastidores da cena do acidente

A cena do acidente causado por Lindomar teve uso de tecnologias modernas para fornecer um realismo. A produção utilizou recurso do bus-led para simular as paisagens da cidade com o veículo em movimento.



Mais de 150 metros quadrados de telas de LED modulares envolveram completamente o ônibus, além de dois painéis superiores com mais de 70 metros quadrados para uma iluminação realista.

Como foi o acidente

Jão (Fabrício Boliveira), Gigi (Rodrigo Fagundes), Silvinha (Lellê) e Madalena (Jéssica Ellen) estão no ônibus da Viação Formosa, quando Lindomar (MV Bill) sofre um mal-estar e deixando o veículo desgovernado.

O ônibus acaba ficando pendurado em um viaduto, deixando todos os passageiros em risco. Jão é responsável por tentar acalmar os passageiros e evitar mais feridos, até as autoridades chegarem.