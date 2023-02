Vocalista Chorão, da banda 'Os Travessos', explica desmaio durante show: 'fraqueza'

O cantor Chorão, do grupo de pagode 'Os Travessos', desmaiou durante um show no último final de semana e assustou os fãs nas redes sociais. Segundo ele, o mal-estar teria ocorrido por conta dos remédios tomados para tratamento de depressão.

Em pronunciamento nos Stories do Instagram, o artista revelou que já está melhor, explicando que o desmaio foi motivado por falta de alimentação. Um dos efeitos colaterais do remédio citado por ele é a perda de apetite.

"Vocês devem estar vendo o meu vídeo desmaiando durante o show. Tem gente falando que era cachaça, mas não era. (…) Eu não comi. Cai de fraqueza, eu apaguei. Eu tomo um antidepressivo chamado Sertralina, e o efeito colateral dela é a falta de apetite e falta de sono", disse ele.

Remédio frequente

Ainda no mesmo vídeo, Chorão explicou que não consegue ficar sem utilizar o remédio. Caso não tome, continuou, o sintoma é ficar com sintomas mais fortes da depressão. No entanto, a falta de apetite é comum quando ele está medicado.

"Outra coisa, fica um alerta aqui: se você conhecer um dia uma pessoa com esse tipo de problema, não fale que é frescura, porque é uma parada séria, tem gente que se mata por causa disso, o que não é meu caso, mas temos que respeitar. Essas doenças silenciosas e psicológicas são muito perigosas", finalizou sobre a questão.