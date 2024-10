'Viver sertanejo': Novo programa da Globo será apresentador por Daniel; saiba detalhes

O cantor Daniel vai apresentar um novo programa musical da TV Globo, intitulado "Viver Sertanejo", cuja previsão de estreia é dezembro. A atração irá ao ar todo domingo pela manhã logo após o Globo Rural.

Legenda: Programa contará com entrevistas com outros cantores sertanejos Foto: Divulgação/Globo/João Miguel Jr

As gravações ocorrem na fazenda do cantor em Brotas, no Interior de São Paulo. Daniel irá conversar com cantores de diferentes gerações da música sertaneja. Durante as entrevistas, vão ser destacados momentos importantes dos músicos, e lembranças de memórias pessoais.

“Para mim, é um presente e estou feliz por esse momento. Vai ser maravilhoso, leve, natural. É muito bom fazer parte da vida das pessoas, principalmente num dia tão importante que é o domingo", afirmou.

"A gente vai poder falar daquilo que a gente viveu nas nossas infâncias, daquilo que a gente herdou, falar dos nossos pais, da nossa família. Acredito que o público pode esperar a nossa essência. Teremos nesses encontros os bons causos, uma boa prosa, e contaremos um pouquinho sobre a história da nossa música, do estilo que a gente faz e que predomina no Brasil”. Daniel Cantor sertanejo

Programa com clima de fazenda

A diretora de Gênero Auditório da Globo, Mônica Almeida, afirmou que o objetivo é tentar criar um programa com um "clima de fazenda", diferente da organização usual do auditório.

“A grande novidade de Viver Sertanejo é exatamente não tentar fazer num auditório um clima de interior, de roça, de fazenda. O programa decidiu ir até esse 'Brasil Sertanejo', mostrar como ele é, ser influenciado por ele, beber na fonte. Nosso estúdio é uma fazenda de verdade. Isso muda tudo”. Monica Almeida Diretora de Gênero Auditório

O "Viver Sertanejo" tem direção artística de Gian Carlo Belloti, produção de Nathália Pinha e produção executiva de Anelise Franco.