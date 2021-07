Viúva de Chico Anysio, Malga di Paula é intubada novamente e volta para a UTI

A empresária Malga Di Paula, de 51 anos, viúva de Chico Anysio, teve de ser intubada novamente após piora no quadro clínico em tratamento contra a Covid-19. Ela está internada desde 27 de junho último.

Segundo o ex-marido de Malga, o empresário Felipe Batista, houve uma piora da função respiratória. Diante da situação, ela precisou de nova intubação e, consequentemente, voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme o boletim médico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, Malga "continua internada em cuidados intensivos" e "segue aos cuidados da equipe multiprofissional da instituição". O texto é assinado pelo pneumologista Gustavo Picolotto e o diretor técnico do hospital, Juarez Dal Vesco.

Malga dava sinais de recuperação

Na última quinta-feira (8), a empresária havia apresentado melhora no quadro clínico e estava sem sedativos e respirando sem a ajuda de aparelhos. No sábado (10), ela havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o ex-marido, "apesar de a saúde da escritora e empresária ainda ser delicada e demandar tratamentos, a sua melhora está sendo gradual e positiva".

Malga e a mãe, Udila, foram internadas em junho em hospitais diferentes no estado gaúcho. A empresária está internada desde 27 de junho e seu estado chegou a ser considerado muito grave. O estado da mãe foi considerado estável.

Udila realizou uma traqueostomia na tarde de quarta-feira (7) e o procedimento foi um sucesso. A idosa já havia tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Disputa judicial

Em abril deste ano, nove anos após a morte de Chico Anysio, a viúva disse que desejava retomar o contato com os oito filhos do humorista. Ela briga na justiça para ter reconhecido seu direito aos bens do humorista, sobretudo a um apartamento.

"Eu quero muito falar com vocês. Nós passamos momentos tão lindos juntos. O Chico amava vocês tanto, e vocês sabem que o Chico me amava e que o amor era verdadeiro. E eu o amei tanto. E eu cuidei dele tanto, com tanto amor. Fiz tudo o que eu podia pelo pai de vocês", escreveu.

O advogado Roberto Halbouti, que representa sete dos oito filhos de Anysio, diz que Malga mente. "Se ela quisesse retomar o contato era só dar um telefonema para mim. É muito simples, ela não precisa ir para a televisão. Tudo que ela está dizendo é mentira."

A Justiça anulou o testamento do comediante porque o filho mais velho, Luiz Guilherme, conhecido como Lug de Paula, que fazia o personagem Seu Boneco na "Escolinha do Professor Raimundo", não era contemplado na divisão de bens.

Malga ficou casada 14 anos com o humorista e teria direito a 50% de todo o patrimônio dele. Agora, luta para conseguir entrar em acordo com os filhos. Os bens, segundo ela, foram deixados para Malga e todo o patrimônio intelectual foi deixado aos filhos.