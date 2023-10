Virgínia Fonseca é criticada por pedir doações para o Teleton

A influenciadora Virgínia Fonseca, embaixadora digital da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), pediu em seu Instagram que as pessoas façam doações de pelo menos R$ 1 ao Teleton. No entanto, ela acabou sendo criticada por internautas.

“Eu só preciso que você doe R$ 1. Vou deixar o pix aqui, juntos somos mais fortes. Se cada pessoa que assistir a esse Story for lá doar R$ 1, vocês não têm noção do quanto a gente vai ajudar milhares de pessoas. É real, eu fui lá. É surreal o quanto a gente tem o poder de ajudar”, disse a influenciadora.

Pouco depois, no entanto, a mulher de Zé Felipe voltou às redes sociais para expor uma crítica que recebeu. “A mulher milionária no lugar de ajudar pede dinheiro para quem não tem", escreveu um internauta.

Resposta

Virgínia escreveu dizendo que fica “chocada” com comentários como esse. "Eu fico chocada com comentários assim, de coração mesmo. Eu ajudo diariamente muitas pessoas, sempre faço doações e topei a missão de ser embaixadora AACD/Teleton pela minha visibilidade aqui no Instagram. Eu ajudo e quero pedir para vocês ajudarem também”, iniciou ela.

“Pensa comigo, aqui somos uma família! Com um real e com cada pessoa dessa família doando um real, conseguiremos ajudar muito mais que só se algumas pessoas doarem valores mais altos! Se você tem condições de doar mais, ótimo. Mas saiba que eu confio na nossa família e sei que com um real de cada um vamos fazer história. Não interessa o valor que você conseguir doar, o que vale é a intenção! Pode ter certeza que Deus irá te retribuir em dobro”, finalizou.

O Teleton 2023 acontece nos dias 10 e 11 de novembro, e é uma parceria do SBT com a AACD. A meta desse ano é arrecadar R$ 35 milhões.