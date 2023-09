Victor Meyniel grava vídeo agradecendo apoio após ser espancado em portaria: 'vai passar'

Victor Meyniel, que foi espancado em uma portaria, em Copacabana, gravou um vídeo, nesta segunda-feira (4), agradecendo o apoio de parentes e amigos. O ator completou 26 anos no domingo (3). Victor e o suspeito Yuri de Moura Alexandre se conheceram em uma festa na Zona Sul do Rio de Janeiro. O porteiro do prédio foi autuado por omissão de socorro.

"Tô vindo agradecer a rede de apoio que eu tenho. Meu aniversário ontem foi comemorado assim, com muito amor. Aqui em casa mesmo, com familiares e amigos", iniciou.

Com o rosto coberto hematomas, Victor afirmou passar por uma etapa de "cura emocional". ". Eu queria dizer que estou passando por um processo, revisitando muito o acontecido e às vezes é bom reviver, porque isso é um ato de dessensibilização.Aprendi com a terapia que é muito importante, até para a gente superar traumas. A gente vai revisitando, revivendo e isso vai sendo dessensibilizado da gente. É uma etapa para a cura emocional sobre o corrido", disse Victor.

O ator ainda explicou que o momento será superado. "Isso aqui [as marcas] vão passar, e é isso. Todo amor do mundo. Amor com amor. O ódio deixa para lá", explicou.

Como ocorreu a agressão

Victor relatou que começou a ser agredido ainda no apartamento de Yuri, na madrugada de sábado (2). "Ele me botou para fora do apartamento dele. Ele me empurrou. Meus sapatos ainda estavam no sofá dele. Bati na porta e pedi meus sapatos. Ele foi e tacou o sapato em mim", contou.

O ator relatou que o suspeito havia informado que, por estar virado, iria aproveitar para ir à academia do prédio.

"Ele desceu pelo outro elevador, quando eu me dei conta estava na portaria indo embora. Ele me aparece assertivo, indo em frente a minha de uma forma bem agressiva. Falei: 'A gente tava ficando de boa no sofá, você tem problema com a sua sexualidade?' Ele não verbalizou nada, me jogou no chão, me socou 300 vezes como apareceu no vídeo", disse.

Na Delegacia, o agressor admitiu haver batido em Victor, e não se arrependia do ocorrido. O ator ainda agradeceu as delegadas que estão no caso pela investigação.

"Ele já tinha uma passagem pela polícia por injúria também. As provas tão ali, tão na nossa cara", contou. Victor ainda confirmou que a prisão de Yuri foi convertida em preventiva nesta segunda.