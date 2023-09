Dançarina de Iza, Mileide Guedes apresentou 'confusão mental' ao ser encontrada, diz família

A dançarina da cantora Iza que desapareceu e foi encontrada horas depois apresenta quadro psicológico delicado, conforme informaram os familiares em comunicado, nesta segunda-feira (4). Os parentes informaram que Mileide Guedes está com confusão mental e agressividade.

"Apesar do quadro psicológico delicado, estamos fazendo de tudo para trazê-la de volta à Brasília. Salientando que ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, pois está com certa agressividade e confusão mental. Caso algum profissional queira ajudar com o caso favor entrar em contato conosco", dizia o comunicado ao gshow.

A família de Mileide ainda informou que a dançarina foi encontrada na noite de domingo (3). "[Ela] foi ao hospital, porém saiu logo em seguida, está hospedada em um hotel e já está com um familiar acompanhando", informaram.

Segundo os parentes, a produção da IZA está acompanhando o caso e se comprometeu em prestar toda assistência. Mileide iria se apresentar com a cantora no The Town, em São Paulo, no próximo domingo (10). A assessoria de IZA informou que a dançarina não fazia parte do bale fixo. "Ela dançou com a IZA em algumas oportunidades pontuais", informou.

Desaparecimento

A dançarina Mileide foi encontrada no Rio de Janeiro após ter desaparecido desde a última quinta-feira (31), quando deixou Brasília com destino a terras cariocas.

Na madrugada desta segunda (4), ela esteve na 12ª DP, em Copacabana, ao lado de um amigo. O amigo, que teria encontrado a moça, prestou depoimento na delegacia e contou que hospedaria Mileide no Rio.

Segundo ele, o contato com ela foi perdido na última sexta-feira (1º), quando recebeu a informação de que ela havia sido agredida em Madureira, na Zona Norte.

Ferimentos de arma de fogo

A dançarina foi levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, após ser agredida, para receber atendimento e deixou o local antes mesmo de receber alta. Em nota, o Hospital informou que ela deu entrada na unidade com ferimentos de arma de fogo.

"A direção do Hospital Municipal Salgado Filho informa que a paciente Mileide Guedes deu entrada na unidade na madrugada de sábado (2), com ferimentos de arma de fogo na perna. Ela foi avaliada pela equipe médica da unidade e seu quadro era estável. A paciente evadiu-se do hospital na manhã do mesmo dia, sem que tivesse recebido alta", dizia a nota.