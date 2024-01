Veja divisão dos grupos VIP e Xepa na sexta liderança do BBB 24

MC Bin Laden venceu a sexta prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 nesta quinta-feira (25). Com a vitória, o brother indicou 7 participantes ao VIP, além dele mesmo. Os demais foram diretamente para a Xepa (veja lista completa abaixo).

Dentre os critérios para formação do novo VIP, considerou questões de afinidade, mas também de quem estava na Xepa há mais tempo.

VIP

MC Bin Laden (líder)

Lucas Henrique

Rodriguinho

Luigi

Fernanda

Deniziane

Leidy Elin

Raquele

XEPA