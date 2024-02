Veja divisão dos grupos VIP e Xepa na oitava liderança do BBB 24

Lucas venceu a oitava prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 na quinta-feira (8), contando com agilidade e resistência para garantir a conquista. Com a vitória, o brother escolheu 6 participantes ao VIP, além dele mesmo. Os demais foram diretamente para a Xepa (veja lista completa abaixo).

Dentre os critérios para formação do novo VIP, Lucas considerou questões de afinidade. Confira as escolhas dele:

VIP

​Lucas (Líder)

MC Bin Laden

Leidy

Marcus Vinnicius

Wanessa Carmago

Yasmin Brunet

Giovanna Pitel

XEPA