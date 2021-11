'Um Lugar ao Sol': veja resumo da novela desta quarta-feira (10)

No capítulo da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar de segunda a sexta-feira na TV Globo, após o Jornal Nacional, Renato (Cauã Reymond) descobre que a mãe mentiu sobre as mortes do irmão e do pai.

Resumo Um Lugar ao Sol de hoje, quarta (10)

Christian vai atrás de Renato, que constata que a mãe mentiu sobre o irmão e o pai terem morrido. Renato furta produtos do supermercado de Bárbara para o irmão. Christian conta a Renato está jurado de morte pelos traficantes do morro do Camelo e precisa deixar a cidade.

Enfezada, Bárbara liga para Renato, que justifica sua ausência no jantar de família devido a um imprevisto. Christian escuta o recado deixado por Lara em seu celular, no qual ela diz que Geize o viu subindo o morro. Christian deixa o apartamento de Renato levando consigo a chave do imóvel.

Após resolver subir o morro à procura do namorado, Lara escuta disparos. Christian fica desesperado ao saber que Renato foi morto em seu lugar pelos criminosos do local.

Que horas começa Um Lugar ao Sol de hoje, quarta (10)?

A novela "Um Lugar ao Sol" será exibida, nesta quarta, mais cedo, às 20h30, devido ao jogo de futebol do Campeonato Brasileiro.

Quem está no elenco de 'Um Lugar ao Sol'

Entre os atores participantes do folhetim, estão Cauã Reymond, Andréa Beltrão, Denise Fraga, Marieta Severo, José de Abreu, Gabriel Leone, Pathy de Jesus, Daniel Dantas, Andrea Horta, Juan Paiva, Mariana Lima, Alinne Moraes e Fernanda de Freitas.