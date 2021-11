TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x São Paulo pela Série A na quarta-feira (10)

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Fortaleza x São Paulo nesta quarta-feira (10). O confronto é válido pela 31ª rodada da Série A e ocorre na Arena Castelão, a partir das 21h30.

No Diário do Nordeste, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real. Com uma hora de antecedência, o veículo vai apresentar bastidores, escalações e as movimentações do palco do jogo. A Rádio Verdes Mares também transmite ao vivo, com as análises dos Craques da Verdinha.

Na classificação, o Leão está na 5ª posição, com 48 pontos. O time paulista é o 14º, com 37.

Fortaleza x São Paulo

Competição: Série A do Brasileiro - 31ª rodada

Data: 10.11.2020

Horário: 21h30

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza