Travis Barker, do Blink-182, passa por cirurgia após lesionar dedo em ensaio

Travis Barker, baterista da banda de rock Blink-182, compartilhou nesta terça-feira (28) o resultado de cirurgia feita no dedo que rompeu os ligamentos.

O músico, que é marido de Kourtney Kardashian, machucou o dedo em ensaio da banda em 20 de fevereiro. "Eu estava tocando bateria no ensaio ontem e quebrei meu dedo com tanta força que desloquei e rompi os ligamentos", escreveu no Twitter.

Legenda: Travis Barker lesiona dedo em ensaio e passa por cirurgia Foto: Reprodução/Instagram

A Blink-182 tem turnê mundial com previsão para começar em março, com apresentação confirmada no Lollapalooza Brasil 2023.

Essa seria a primeira passagem do grupo no país, mas rumores do cancelamento do show surgiram nos últimos dias. A banda foi a primeira headliner do Lollapalooza 2023 a ter ingressos esgotados, ainda em outubro do ano passado.

Barker lesionou o dedo anelar da mão esquerda. Segundo as imagens compartilhadas pelo baterista, a parte inferior do membro estava bastante inchada e precisou ser imobilizada.

Nesta terça, ele compartilhou imagens no hospital e mostrou o resultado do procedimento.