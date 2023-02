Tomorrowland divulga preços do festival no Brasil; confira

O Tomorrowland Brasil 2023, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, divulgou o valor dos ingressos do Festival. São diversas modalidades com preços que variam entre R$ 525 a R$ 10.850. Os pacotes podem ser divididos para duas pessoas pessoas ou comprado apenas de forma individual. Há, ainda, a possibilidade de adquirir individualmente apenas um dia de evento.

Legenda: Pacotes do Tomorrowland podem ser divididos para duas pessoas pessoas ou individual Foto: Divulgação

Magnificent Greens individual

Acesso ao The Gathering, uma festa exclusiva no DreamVille na quarta-feira, 11 de outubro

Acesso ao Tomorrowland Brasil na quinta-feira, sexta-feira e sábado

Acesso ao DreamVille de quarta a domingo

Espço para camping

Magnificent Greens + Full Madness Regular - R$ 2.125,00

Magnificent Greens + Full Madness Comfort - R$ 4.125,00

Easy Tent para duas pessoas

Acesso ao The Gathering, uma pré-festa exclusiva no DreamVille na quarta-feira, 11 de outubro

Acesso ao Tomorrowland Brasil na quinta-feira, sexta-feira e sábado

Acesso ao DreamVille de quarta a domingo

Uma tenda Tomorrowland de edição limitada

Easy Tent para 2 duas pessoas + 2 Full Madness Regular - R$ 6.250,00

Easy Tent para 2 duas pessoas + 2 Full Madness Comfort - R$ 10.250,00

Spectacular Easy Tent para duas pessoas

Acesso ao The Gathering, uma pré-festa exclusiva em DreamVille na quarta-feira, 11 de outubro

Acesso ao Tomorrowland Brasil na quinta, sexta e sábado

Acesso ao DreamVille de quarta a domingo

Uma tenda Tomorrowland de edição limitada

Tomada

Chuveiros premium gratuito

Spectacular Easy Tent 2P + 2 Full Madness Regular - R$ 6.850,00

Spectacular Easy Tent 2P + 2 Full Madness Comfort - R$ 10.850,00

Full Madness Pass

Acesso para o Tomorrowland Brasil na quinta-feira, sexta-feira e sábado

Full Madness - R$ 2.625,00

Full Madness Social - R$ 1.575,00

Full Madness Meia Entrada - R$ 1.312,50

Full Madness Comfort - R$ 4.625,00

Full Madness Comfort Social - R$ 3.575,00

Full Madness Comfort Meia Entrada - R$ 3.312,50

Day Pass

Acesso para o Tomorrowland Brasil na quinta-feira, sexta-feira ou sábado.

Wonderful Thursday Pass - R$ 1.050,00

Wonderful Thursday Pass Social - R$ 630,00

Wonderful Thursday Pass Meia Entrada - R$ 525,00

Wonderful Thursday Comfort Pass - R$ 1.850,00

Wonderful Thursday Comfort Pass Social - R$ 1.430,00

Wonderful Thursday Comfort Pass Meia Entrada - R$ 1.325,00

Magical Friday Pass - R$ 1.050,00

Magical Friday Pass Social - R$ 630,00

Magical Friday Pass Meia Entrada - R$ 525,00

Magical Friday Comfort Pass - R$ 1.850,00

Magical Friday Comfort Pass Social - R$ 1.430,00

Magical Friday Comfort Pass Meia Entrada - R$ 1.325,00

Incredible Saturday Pass - R$ 1.050,00

Incredible Saturday Pass Social - R$ 630,00

Incredible Saturday Pass Meia Entrada - R$ 525,00

Incredible Saturday Comfort Pass - R$ 1.850,00

Incredible Saturday Comfort Pass Social - R$ 1.430,00

Incredible Saturday Comfort Pass Meia Entrada - R$ 1.325,00

O Comfort Day Pass dá acesso a todas as áreas Comfort durante o Tomorrowland.

TEMA DO EVENTO

Nesta edição o tema do evento é "The Reflection Of Love - Chapter II". Segundo as redes sociais oficial do evento, o tema vai servir para trazer uma "energia positiva de todas as fronteiras".

O festival belga já esteve no Brasil nos anos de 2015 e 2016 e reuniu mais de 150 mil pessoas, de acordo com a organização. Neste ano, o evento acontece na cidade de Itu, no interior de São Paulo.