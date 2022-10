Blink-182 anuncia turnê mundial com retorno de TomDeLonge e lançamento de novo disco

A banda de rock estadunidense Blink-182 confirmou o retorno de Tom DeLonge como guitarrista do grupo, assim como uma turnê mundial. Eles também irão lançar novo disco, após especulação de fãs.

A turnê acontecerá entre 2023 e 2024, com Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, tendo o guitarrista e vocalista originais.

O Blink-182 ainda convidou TURNSTILE, Rise Against, The Story So Far e Wallows como bandas de abertura.

Legenda: O guitarrista Tom DeLonge do Blink-182 durante apresentação em Praga, República Tcheca, em agosto de 2014 Foto: Shutterstock

"Como está o coração do fã ao ver uma data no Brasil pela primeira vez na carreira do trio?", perguntou um perfil no Twitter.

Os shows da América do Sul serão os primeiros da turnê e contará com uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Essa será a estreia deles no continente sul-americano.

Novo disco

Além de todas as novidades, a banda ainda revelou o lançamento de um novo disco. O primeiro single do álbum, chamado "Edging", será lançado na sexta-feira (14).