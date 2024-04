Trailer de 'Mufasa: O Rei Leão' é divulgado com participações de Beyoncé e Blue Ivy; assista

A Disney divulgou o primeiro trailer do filme "Mufasa - O Rei Leão", nesta segunda-feira (29). O longa também ganhou pôster, que apresenta a versão jovem do protagonista com a aparência adulta em reflexo na água. O banner leva a frase: "Órfão, estranho, rei".

O ator inglês Aaron Pierre será a voz de Mufasa, Kelvin Harrison Jr. ("Os 7 de Chicago") vai dublar um novo personagem, chamado Taka.

Veja trailer:

"Mufasa - O Rei Leão" tem o retorno do roteirista Jeff Nathanson, do primeiro filme, mas um novo diretor: Barry Jenkins ("Moonlight"), substituindo Jon Favreau. A estreia está marcada para 20 de dezembro.

Sinopse

Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leão chamado Taka — o herdeiro de uma linhagem real.

O encontro casual dá início a uma jornada expansiva de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seu destino – seus laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal.

Misturando técnicas de filmagem live-action com imagens fotorreais geradas por computador, "Mufasa: O Rei Leão" é dirigido por Barry Jenkins, produzido por Adele Romanski e Mark Ceryak, e produzido por Peter Tobyansen.