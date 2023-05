Trailer de 'Megatubarão 2' traz megalodon devorando T-Rex; veja vídeo

O trailer de "Megatubarão 2" foi, enfim, divulgado pela Warner Bros. A continuação do filme estrelado por Jason Statham está prevista para chegar aos cinemas brasileiros no próximo 3 de agosto, um dia antes da estreia nos Estados Unidos.

No vídeo, chamou atenção dos fãs e tem viralizado nas redes sociais uma cena em que o megatubarão sai do mar e engole um tiranossauro-rex. Também tem sido bastante compartilhado o momento em que o personagem de Statham empurra com o próprio pé a boca do gigante pré-histórico.

Assista ao trailer

Continuação

A continuação mostrará Statham (estrela de "Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw") se juntando a Wu Jing ("Comando Final"). A dupla lidera uma jornada subaquática até o fundo do oceano para investigar o surgimento de novas criaturas, que avançam para um destino turístico à beira-mar.

O filme foi confirmado após "Megatubarão" (2018) ter arrecadado US$ 530 milhões em todo o mundo no ano de estreia. Na história inicial, um grupo de cientistas investigava o Megalodon, um tubarão gigante que pensavam estar extinto.

A direção da sequência é de Ben Wheatley (de "Rebecca - A Mulher Inesquecível").