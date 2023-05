Evanescence vem ao Brasil em 2023 para shows, aponta jornalista

A banda Evanescence deve vir ao Brasil, no segundo semestre de 2023. Conforme o jornalista José Norberto Flesch, a banda virá ao país entre os meses de outubro e novembro.

Essa é a sexta vez da banda no País. A banda esteve no Brasil pela última vez, há cerca de seis anos, em 2017. Eles realizaram show em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Evanescence no Ceará

A banda esteve em Fortaleza, para o Ceará Music, em outubro de 2012. Evanescence esteve no Marina Park e se apresentaram na segunda noite do festival. Na época, liderados por Amy Lee, eles apresentaram os sucessos "What you want", "Going under" e "Bring me to my life".

A vocalista dedicou "My Imortal" aos fãs da capital cearense. Antes de Fortaleza, naquele ano, Evanescence esteve em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.